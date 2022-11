Sivile skjuler seg i en undergang i sentrum av den ukrainske hovedstaden Kiev under et russisk missilangrep 15. november 2022. – Det ukrainske presidentskapet sa tirsdag at situasjonen over hele landet var «kritisk» etter at en ny bølge av russiske raketter slo energi anlegg, tvinger nødstans og kaster deler av hovedstaden ned i mørke. (Foto: Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: Sergei Supinsky / AFP