En ny bølge med rakettangrep traff mål fra øst til vest i Ukraina tirsdag. Strømforsyningen ble hardt rammet, og halve hovedstaden ble mørklagt.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj melder på sin side om til sammen 85 russiske rakettangrep. Han sier de fleste av dem var rettet mot landets kraftinstallasjoner.

«Vi vil overleve»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte mandag Kherson by. I sin videotale mandag kveld uttalte han at all kritisk infrastruktur er ødelagt. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB Foto: NTB

Zelenskyj sier at strømmen er borte «i mange byer» og lover at «vi vil overleve».

– Rundt 100 raketter har allerede blitt avfyrt. Okkupantene gikk lenger enn 10. oktober, da de avfyrte 84 raketter, sier flyvåpenets talsmann Jurij Ignat ti ukrainsk fjernsyn.

– Anlegg for kritisk infrastruktur var hovedmålet. Noen raketter ble skutt ned, men informasjonen om det er ikke avklart, tilføyer Ignat.

– Det pågår et angrep mot hovedstaden

Minst én person er drept i de russiske angrepene i Kyiv, ifølge byens ordfører.

Både Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odesa, Poltava, Mykolajiv, Dnipro og Tsjernihiv melder om rakettangrep. Minst 10 byer og regioner er blitt rammet i den siste bølgen. Tre boligblokker i Kyiv ble tirsdag truffet av russiske raketter, opplyser ordføreren i byen.

– Det pågår et angrep mot hovedstaden. Foreløpige opplysninger sier at tre boligblokker i Petsjersk-distriktet er truffet. Halve byen er uten strøm, skriver borgermester Vitalij Klitsjko i sosiale medier.

Strømkutt

Russlands president Vladimir Putin(Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP).

Denne bydelen ligger straks nord for området som huser presidentens kontor, skriver The Guardian. Elverket i Kyiv meldte om at det ville bli nye kutt i strømforsyningen for å stabilisere nettet. Mange av bydelene i hovedstaden har lenge levd med at strømmen kobles fra i timer av gangen.

– Flere raketter er blitt skutt ned over Kyiv av luftvernbatterier. Leger og førstehjelpere er på stedet. Flere opplysninger kommer etter hvert, sier Klitsjko. Borgermesteren i Lviv ber innbyggerne holde seg i bomberom og sier at flere eksplosjoner er hørt.

Zelenskyj-appell til G20

Eksplosjonene skjedde rett etter at flyalarmen ble utløst over store deler av Ukraina. Tirsdagens omfattende rakettangrep står i sterk kontrakt til den opprømte stemningen som hersket i Kherson etter gjenerobringen i forrige uke.

Bare timer før angrepsbølgen tirsdag hadde president Volodymyr Zelenskyj levert en videoappell til lederne av G20-landene som møtes på Bali i Indonesia.

– Russland svarer på Zelenskyjs kraftfulle tale til G20 med et nytt rakettangrep. Tror noen at ledelsen i Kreml virkelig ønsker fred? Den vil bare ha underkastelse. Men når alt kommer til alt, vil terroristene alltid tape, skriver presidentens stabssjef Andrij Jermak på Twitter.