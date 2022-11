Mange asylsøkere lever i limbo i Storbritannia

De siste fem årene har det skjedd en firedobling av antall mennesker som venter på å få svar på asylsøknadene sine. I desember 2017 besto køen av 29.522 personer. I juni 2022 hadde den vokst til 122.206, ifølge tall fra det britiske innenriksdepartementet.

Det er organisasjonen Refugee Council (Flyktningrådet) som har fått tak i tallene.

De viser også at antall mennesker i asylkøen nesten er doblet i løpet av de siste 18 månedene.

En tredel av søkerne (40.913) har ventet mellom ett og tre år, mens 725 personer, deriblant 155 barn, har levd i limbo i over fem år, ifølge Refugee Council.

Dyr hotellregning

Innenriksminister Suella Braverman har vært under økende press for å få orden på det britiske asylsystemet, som både hun og forgjengeren Priti Patel mener er «ødelagt». Hun har også fått kraftig kritikk for å ha kalt tilstrømmingen av asylsøkere via Den engelske kanal for «en invasjon» – noe som vekker assosiasjoner til annen verdenskrig.

Den britiske regjeringen bruker over 80 millioner kroner per dag for å huse asylsøkere i hoteller. Tallene som innenriksdepartementet la fram i august, viser at summen som brukes på asylsøkere, nå for første gang har passert 2 milliarder pund per år – tilsvarende 23,6 milliarder kroner.

Tallene viser også at antall asylsøknader er det høyeste på to tiår, samtidig som ventetiden for dem som har søkt, er rekordlang.

– Stor psykisk belastning

Refugee Council mener at situasjonen må tas fatt i med det samme.

– Det må gjøres noe umiddelbart for å håndtere det enorme etterslepet av menn, kvinner og barn som har havnet i ingenmannsland mens de i årevis har ventet på at asylsakene deres skal avgjøres, mens det koster millioner av pund per dag for å huse dem i det som ofte er dårlige hoteller, sier leder Enver Solomon.

– Disse menneskene kommer til Storbritannia på jakt etter trygghet, men de blir dømt til år med bekymring og usikkerhet, noe som er en stor påkjenning for deres mentale helse, sier Solomon, som mener asylsøkerne i stedet skulle fått brukt tiden til å etablere seg og bygge opp livene sine igjen.

Kjenner seg ubrukelig

En asylsøker, kjent under pseudonymet Abu, sier han føler seg «ubrukelig» etter å ha bodd på et hotell i Yorkshire i nesten ett år mens han har ventet på svar på asylsøknaden.

Han flyktet fra Sudan i oktober 2021 etter å ha blitt pågrepet for å ha deltatt i demonstrasjonene mot militærkuppet.

– Jeg har begynt å spørre meg selv, er jeg en person som kan brukes til noe? Når du ser hvordan de behandler ukrainere – sammenligner med det – folk sier det er fordi de er europeiske, og vi er ikke europeere. Det får deg til å føle at du ikke er viktig.

– Bør jeg komme meg unna, eller bør jeg risikere å dø hjemme i Sudan? Det får deg til å stille spørsmål til deg selv, sier han.

– Uholdbart

Enver Solomon mener det er flere tiltak regjeringen bør iverksette med det samme, gjerne med bistand fra Refugee Council.

– Den menneskelige elendigheten som blir skapt som følge av situasjonen, er uholdbar, og det samme gjelder de enorme offentlige utgiftene, framholder han.

Hvis ingenting gjøres, kommer situasjonen igjen til å ende i helt uakseptable forhold, mener han.

– Vi må raskt få på plass et rettferdig, ordnet og empatisk asylsystem, som alltid ser ansiktet bak saken og håndterer søknader på en rask og effektiv måte, sier Solomon.