Macron: Kina og Frankrike må stå samlet mot krigen i Ukraina

Macron møtte Kinas president Xi Jinping på sidelinjene av G20-møtet på Bali i Indonesia tirsdag.

– Herr president, hvordan står det til? sa Macron til Xi idet de to poserte foran kameraene, dagen etter at Xi hadde sittet i et tre timer langt møte med USAs president Joe Biden.

Macron håndhilste på Xi før de begynte samtalene.

– Vi må stå samlet for å svare på internasjonale kriser som Russlands krig i Ukraina, sa Macron toil Xi.

Dagen før sa Macron at han kom til å fortelle den kinesiske presidenten at det er i Kinas interesse å legge press på Russland for å få landet til å sette seg ned ved forhandlingsbordet i Ukraina-konflikten.

Xi nevnte ikke konflikten i sin åpningsreplikk, men tok til orde for at Frankrike og Kina må «opprettholde uavhengighetens, autonomitetens, åpenhetens og samarbeidets ånd».

Senere tirsdag skal Xi møte Australias statsminister Anthony Albanese. Storbritannias statsminister Rishi Sunak har sagt at han håper å få møte Xi.