Kambodsjas statsminister til G20 med korona

Hun Sen, som er Asias lengstregjerende leder, skriver på Facebook tirsdag at han fikk påvist koronavirus på en test da ha ankom Indonesia. Han legger til at han ikke har noen symptomer.

I helgen var han vært for møtet i Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia (Asean) i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh, der en rekke verdensledere var til stede, blant dem USAs president Joe Biden og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Hun Sen møtte da ledere fra USA, Kina, Japan, Australia og Canada, samt de åtte lederne fra Asean, ansikt til ansikt. Asean-møtet ble avsluttet søndag.

I Facebook-innlegget tirsdag skriver statsministeren at han ikke er sikker på når han pådro seg viruset, men at det ble tatt koronatester hver dag av ham i Kambodsja, også i dagene før han fløy til Bali. Alle testene var negative, forteller han.

Koronaviruset ble påvist tirsdag morgen etter at det ble tatt prøve av ham ved ankomst til Indonesia mandag kveld.

Hun Sen sier at han er glad for at han ankom Bali så sent at han gikk glipp av middagen med de øvrige lederne på G20-møtet.

Den positive koronatesten gjør at Hun Sen og hans følge avlyser alle møtene på G20 og drar hjem. Avlysingen omfatter også deltakelsen på toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (APEC) i Bangkok senere denne uken.