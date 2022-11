Biden hyller gjenerobringen av Kherson: – En betydelig seier

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å applaudere motet, besluttsomheten og kapasiteten til det ukrainske folket, sa Biden på en pressekonferanse på Bali mandag ettermiddag.

Presidenten er i Indonesia for å delta på G20-toppmøtet, som starter tirsdag. Selv om Biden var full av lovord om den siste utviklingen i Ukraina, sa han at kampene vil roe seg inn mot vinteren og at krigens utfall «gjenstår å se».

– Jeg tror vi kommer til å se at ting roer seg noe på grunn av vintermånedene. Jeg tror det gjenstår å se nøyaktig hva utfallet av denne krigen blir, bortsett fra at Russland ikke kommer til å okkupere Ukraina.