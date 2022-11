Det er 6. januar, og Trump har nettopp holdt sin tale i Washington, hvor han erklærte presidentvalget i 2020 stjålet. Et folkehav av illsinte Trump-velgere har satt kursen mot Capitol Hill, hvor speaker Nancy Pelosi og Kongressen har en pågående høring. Situasjonen går brått fra kaotisk til livsfarlig, idet salen må evakueres.

Nylig ble det vist et videoklipp fra dagen som aldri før er sett under 6. januar-komitéens høring. I videoen ser man en liten gruppe mennesker, inkludert Nancy Pelosi, hennes datter Alexandra og en sikkerhetsvakt, som er bekymret for situasjonens om utspiller seg rett utenfor vinduet.

– Det Trump gjør nå er farlig

Videoklippet viser speaker Nancy Pelosi som, etter å ha observert demonstrantene utenfor kongressbygningen, brått er blitt bekymret for sikkerheten til Kongressen. Samtidig går Donald Trump på talerstolen få kvartal unna Capitol Hill.

«Vi vil ikke se valget vårt stjålet av radikalene demokrater, og det er nettopp det de gjør» høres det fra TV-skjermen, mens Nancy Pelosi tar på seg et munnbind med det amerikanske flagget på.

– Det er veldig farlig, det Trump gjør nå. Han ber velgere samle seg i protest mot «tyveriet», og han setter griller i hodet på dem, høres det fra en åpenbart bekymret Pelosi.

Klippet, som er hentet fra de kommende dokumentaren til Alexandra Pelosi, er gjengitt av CNN. Se hele klippet her.

Kort tid etter Donald Trump gikk av talerstolen satte folkemengden kursen mot Capitol Hill og Kongressen. Hendelsene i videoen pågikk parallelt med dette. Foto: John Minchillo / AP/NTB

– Jeg slår Trump ned, og går med glede i fengsel for det

Utenfor vinduet observerer Pelosis sikkerhetsvakter at en enorm gruppe Trump-velgere har satt kursen mot Capitol Hill. Samtidig kommer Chief of staff Terri McCullough inn på kontoret.

– Secret Service har frarådet Trump å komme til Capitol Hill, fordi de ikke kan garantere sikkerheten hans. Så per nå er han ikke på vei hit, men han kan brått ombestemme seg, sier hun i videoklippet.

Alexandra vender raskt kamera mot moren sin, som står i telefonen.

– Hvis han kommer hit så slår jeg ham ned. Dette har jeg ventet på, og jeg griper sjansen dersom han ferdes ulovlig på Capitol Hill. Jeg slår ham ned, og jeg går med glede i fengsel for det, sier Pelosi til McCullough.

Alexandra vender kamera mot TV-skjermene i rommet og sier «mamma se hvor mange demonstranter som står utenfor».

Bildet viser Nancy Pelosi som blir evakuert til Fort McNair. Her befinner hun seg i kjelleren under Capitol Hill. Foto: House Select Committee/AP/NTB

Planla å drepe Pelosi

Kort tid etter stormet folkemengden bygningen, og Pelosi og resten av Kongressen måtte søke tilflukt. I dag, snart to år etter stormingen, har flere demonstranter innrømmet at de planla å drepe Pelosi.

En av dem, identifisert som 59 år gamle Dawn Bancroft, ble dømt til 60 dagers fengsel for stormingen og trusler mot Pelosi.

– Vår plan var å skyte Nancy i det jævla hodet hennes, men vi fant henne ikke, sier Bancroft i en video hun filmet av seg selv kort tid etter stormingen.

I dag vet vi at Pelosi og andre kongressmedlemmer ble evakuert til hærposten Fort McNair, som ligger på en halvøya om lag tre kilometer unna Capitol Hill.