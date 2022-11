EU skal trene opp 15.000 ukrainske soldater

Borrell kom med uttalelsen på vei inn til mandagens utenriksministermøte i Brussel. Treningen skal foregå i Polen.

– Den viktigste avgjørelsen i dag er lanseringen av treningsopplegget for den ukrainske hæren. Vi har bestemt på rekordtid at treningen skal lanseres og operasjonaliseres i løpet av et par uker, sa Borrell til pressen.

Danmark skal bidra i opplæring

På sikt er målet å trene opp 40.000 ukrainske soldater.

Ifølge Borrell har mange EU-land allerede sagt seg villige til å delta. Blant dem er Danmark, skriver nyhetsbyrået Ritzau. Danskene vedtok i sommer å slutte seg til EUs forsvarssamarbeid.

Borrell mener den siste tidens utvikling på bakken i Ukraina er godt nytt for ukrainerne.

– I tillegg til at Ukraina har tatt tilbake Kherson, trekker Russland seg nå tilbake. Det viser at det var riktig å støtte Ukraina, og det må vi fortsette med.

Overlater fredsforhandlinger til Ukraina

EU-sjefen understreker at det er opp til den ukrainske regjeringen å avgjøre hvorvidt det skal igangsettes fredsforhandlinger med Russland.

Det er et budskap Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis vil forsøke å samle EU-landene om på mandagens møte.

– Freden i Ukraina kan kun komme på ukrainske vilkår, sa Landsbergis til journalistene i Brussel.

Det samme budskapet fremførte Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

– Det er Ukrainas territoriale suverenitet som har blitt krenket. Det er Ukraina som har vært utsatt for russisk aggresjon. Da er det også rimelig at det er Ukraina som bestemmer vilkårene for dette, sa Billström.

– Ikke gjort nok

Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu kom på sin side med en kraftsalve mot sine europeiske kolleger da han møtte pressen mandag morgen.

– Europa trenger et paradigmeskifte i støtten til Ukraina. Ni måneder med krig har fortsatt ikke endt med ukrainsk seier, og det betyr at det vestlige samfunnet ikke har gjort nok, slo Reinsalu fast.

Reinsalu etterlyser både nye sanksjoner mot Russland, samt økt finansiell og militær støtte til Ukraina.

– Vi må forberede oss på å gi ytterligere donasjoner til Ukraina, særlig av tunge våpen. De som kan, bør gi det. Ukraina trenger langtrekkende missiler.

Nye sanksjoner mot Iran

Også Iran står på utenriksministrenes agenda mandag. Utenrikssjef Borrell varsler en ny sanksjonspakke mot regimet.

– I dag skal vi godkjenne en ny pakke med sanksjoner mot personer som er ansvarlige for undertrykkingen av demonstranter, sa Borrell på vei inn til møtet.

Borrell fortalte til pressen at han i helgen har hatt kontakt med iranske myndigheter. I samtalen skal han ha gitt beskjed om at Irans militære støtte til Russland må ta slutt.