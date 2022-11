Trump har nok en gang økt forventningene hos sine tilhengere ved å annonsere at han skal komme med en viktig avgjørelse tirsdag. USA-kjenner og førsteamanuensis Sofie Høgestøl er ikke like sikker som hun var før mellomvalget, på om Trump vil erklære seg som presidentkandidat til valget om to år.

Sofie Høgestøl mener kritikken Donald Trump får fra egne rekker både kan anspore og stanse Donald Trumps planer om å stille opp som presidentkandidat i 2024-valget. Foto: Geir Olsen / NTB

– Med Donald Trump er det alltid vanskelig å si hva han vil gjøre. Han kan bruke uker, måneder og år på å tease noe som ikke blir noe av. Grunnlaget for den kunngjøringen Trump sier kommer på tirsdag, har endret seg dramatisk. Det er ikke en kunngjøring som kommer etter et brakvalg for Republikanerne. Dette blir en uke etter et valg hvor det aldri har vært så høylytt snakk mot Trump siden etter primærvalgene i 2016, sier Høgestøl til NTB.

– Veldig, veldig, veldig sannsynlig

I valgmøte etter valgmøte har Donald Trump begeistret sine svorne tilhengere med utilslørte hint om at han kommer til å stille som kandidat i sitt tredje presidentvalg på rad.

Han har sagt at det er «veldig, veldig, veldig sannsynlig» at han stiller igjen, og at kunngjøringen om dette vil komme «veldig, veldig snart».

Donald Trump uttalte til reportere mandag og la senere ut på Truth Social at han inviterer pressen til «en spesiell kunngjøring» i sitt hjem Mar-a-Lago i Florida tirsdag.

Ber Trump vente med kunngjøring

Flere av Donald Trumps politiske tilhengere og rådgivere har ifølge nyhetsbyrået AP oppfordret Trump til å vente med en kunngjøring om å stille som presidentkandidat til etter omvalget i Georgia. Her fikk verken demokraten Raphael Warnock eller den Trump-støttede Herschel Walker mer enn 50 prosent av stemmene. Utfallet i omvalget 6. desember kan avgjøre hvem som får flertall i Senatet.

(Saken fortsetter under bildet)

Spenningen stiger om hvorvidt ekspresident Donald Trump tirsdag vil erklære seg som presidentkandidat i 2024-valget. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB

– Jeg vil råde Trump til å vente med å annonsere om han stiller til etter omvalget i Georgia. Det er Georgia som bør være hovedsaken for alle republikanere nå, sier Trump-rådgiver Jason Miller til AP. Han tilbrakte valgnatten sammen med Donald Trump i Mar-a-Lago.

Trump forsøkte å utnytte mellomvalget til å forsterke og forlenge sin sterke innflytelse i det republikanske partiet. Ekspresidenten ga sin støtte til 330 kandidater, men mange av dem tapte mot Demokratene. Den røde bølgen Trump skulle ri på, ble bare krusninger til tross for at Demokratene ligger an til å miste flertallet i Representantenes hus, og senatsvalget fortsatt er åpent.

– Klart budskap om at nok er nok

Det skuffende valgresultatet har fått flere republikanere som tidligere sto last og brast med Donald Trump, til å kritisere ekspresidenten med nye presidentambisjoner.

– Velgerne har sendt et klart budskap om at nok er nok. De har sagt klart ifra at de ønsker en annen leder, og en god leder vet når han har blitt en byrde for partiet. Det er på tide å gå videre, sa den tidligere iherdige Trump-tilhengeren Winsome Earle-Sears, som er viseguvernør i Virginia, til Fox News.

Avtroppende senator i Pennsylvania, Pat Toomey, gir Trumps innblanding og støtte til republikanske kandidater skylden for at det gikk så dårlig i mellomvalget. Han viser til at kandidatene Trump ga sin støtte, gjorde det dårligere enn kandidater uten støtte fra Trump.

– Mitt parti må innse at vi ikke vil gjøre det spesielt bra dersom troskap til Donald Trump er det viktigste kriteriet for å bli kandidat. Over hele landet ser vi en sammenheng mellom Maga-kandidater (Make America Great Again) og store tap, eller i det minste underprestasjon i valget, sier Toomey til AP.

Nytt og spennende med Trump-kritikk

Ifølge Sofie Høgestøl er det et helt nytt trekk at republikanere åpent kritiserer Donald Trump. Ekspresidenten kan ikke lenger argumentere med at han er den eneste som kan vinne valg for republikanerne.

– Dette er nytt og gjør det litt spennende. Nå som det har blitt bråk, og det plutselig ulmer opp en litt mer organisert opposisjon mot Trump, kan han plutselig tenke at han må ut og ta narrativet tilbake. Instinktet til Trump har ofte vært at han må ut og foran et TV-kamera og snakke til folk igjen, slik at han ikke mister kontrollen over partiet. Han tenker ofte at det som skal redde ham ut av en vanskelig situasjon, er enda mer Trump på TV, sier Høgestøl.

Hun framholder at Donald Trump liker kamp. Den nye motstanden gir Trump noe å kjempe for i sitt eget parti.

– Det gjenstår å se om han i denne situasjonen velger å slå hardt tilbake. Jeg er veldig spent på hvilket veivalg han tar. Vil han ligge litt lavt fordi valget ikke ble helt slik han trodde, eller vil han møte kritikk med å komme og selge sitt eget narrativ, sier Høgestøl.

– Jeg er et stabilt geni

Ryktene har gått om at Trump ville erklære seg som presidentkandidat før valget, men at han lot seg overtale til å vente for ikke å gjøre valget til en folkeavstemning om ham som kandidat.

Høgestøl viser til at New York Times-journalist Maggie Haberman i sin nye biografi om Trump gir gode grunner for at Trump skal stille. Han er under så mange etterforskninger at det vil tjene ham å stille for å gjøre etterforskningene mer vanskelig.

På sitt eget sosiale nettverk avviser Trump at han skal være misfornøyd med utfallet av mellomvalget. Det er et «falsk narrativ fra korrupte medier».

– Jeg er ikke sint, gjorde en god jobb (Det var ikke jeg som stilte til valg), og jeg er veldig opptatt av å se inn i framtiden. Husk: Jeg er et stabilt geni, skriver Trump på Truth Social.