Iransk domstol har avsagt den første dødsdommen etter at uroen brøt ut

Dommen, som omtales på rettsvesenets nettside Mizian Online, skal være den første i sitt slag etter den siste runden med uro i landet.

Amini døde i moralpolitiets varetekt i Teheran 16. september, etter å ha blitt pågrepet for å ha brutt landets strenge kleskode for kvinner. Siden det har tusener av iranere demonstrert mot myndighetene over hele landet, og protestene har etter hvert fått mer preg av generell misnøye med landets religiøse styre.

Den dømte fikk dødsstraff for angivelig ildspåsettelse i en offentlig bygning, forstyrrelse av offentlig orden og forbrytelser mot rikets sikkerhet.