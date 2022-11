Ytterligere to franskmenn arrestert i Iran

Franske myndigheter har vært bekymret for de to, og det er nå fastslått at de er blitt pågrepet, sier Colonna til avisa Le Parisien.

Fra før sitter fem franske statsborgere fengslet i Iran, blant dem den fransk-iranske forskeren Fariba Abdelkah som er dømt til fem års fengsel, og Benjamin Briere, som er dømt til åtte års fengsel for spionasje. Begge nekter skyld.

Også en ansatt i det franske lærerforbundet, Cecile Kohler, og hennes partner Jacques Paris er fengslet, anklaget for medvirkning til en lærerstreik i mai.

– Vi krever at de løslates, og at de får konsulær bistand. Min iranske motpart, som jeg har hatt en lang og vanskelig samtale med, har lovet å respektere denne retten til tilgang, og jeg forventer at det blir innfridd, sa Colonna lørdag.

Den franske regjeringen har rådet franskmenn som er i Iran, til å forlate landet så fort som mulig. Iran har vært rystet av protester siden en ung kvinne døde i moralpolitiets hender i september, anklaget for å ha hatt på seg hijaben feil.