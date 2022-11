Ukrainerne fjerner miner i Kherson

Utfordringene i området er mange og store. Fredag trakk de russiske styrkene seg ut, og ukrainerne tok igjen tok kontroll over byen og landet rundt. Myndighetene i Moskva har uttalt at de har trukket over 30.000 soldater ut av området som de erobret kort tid etter invasjonen i februar.

Sjefen for det ukrainske politiet, Igor Klymenko, sier at rundt 200 politifolk er i gang med å sette opp veisperringer og sikre beviser for det han omtaler som russiske forbrytelser.

Han oppfordrer også innbyggerne til å være på vakt for mulige landminer. Klymenko sier en politimann ble såret da han fjernet minefeller fra en administrasjonsbygning.

En kvinne og to barn er også brakt til sykehus etter at et sprenglegeme gikk av like ved bilen deres i landsbyen Mylove i regionen, ifølge politiet.

Ukrainsk politi sier også at personer er drept og såret i russiske artilleriangrep mot Berislav-distriktet i Kherson-regionen, men oppgir ikke nærmere detaljer.