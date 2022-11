Bildekunstneren Banksy antyder at han er i Ukraina

Fredag kveld postet Banksy bilder av et nytt verk på sin Instagram-konto. Underteksten var «Borodjanka, Ukraina». Verket, som er utført på en grå vegg på et ødelagt hus, viser en jente som står på hendene på ødelagte murbiter.

Borodjanka er en forstad til Kyiv som fikk store ødeleggelser i kampene tidligere i år.

Banksys identitet er ikke kjent. Men at han poster et verk på Instagram, regnes som en bekreftelse på at et verk er hans. Han har også tidligere operert i kriseområder, blant annet på Vestbredden.