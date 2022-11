Verdens største aktive vulkan rører på seg

Forskerne tror ikke et nytt utbrudd på Mauna Loa er nær forestående, men sivilforsvaret på The Big Island holder folkemøter for å informere om hvordan folk skal oppføre seg dersom vulkanen går i utbrudd.

Innbyggerne blir oppfordret om å ha en ferdigpakket bag med matvarer, finne et sted de vil oppholde seg under utbruddet, og legge en plan for hvordan de kan gjenforenes med familien.

– Vi vil ikke skape panikk, men vi gjør oppmerksom på at de bor rett ved den store vulkanen hvor vi kan oppleve en lavakatastrofe, sier fylkesleder Talmadge Magno i sivilforsvaret til AP etter et folkemøte i byen Pahala om vulkantrusselen.

Økt uro i vulkanen

14. oktober registrerte forskerne to jordskjelv ved vulkanen. Det kraftigste hadde en styrke på 5,0. Måleinstrumentene på toppen av vulkanen viser at tallet på småskjelv den siste måneden har økt fra 10–20 om dagen til 40–50 om dagen. U.S. Geological Survey har erklært at det er «økt uro» i vulkanen.

Mauna Loa er en av fem vulkaner som utgjør The Big Island som er den sørligste av de store øyene på Hawaii. Mauna Loa er ikke høyest av de fem, men den største og legger beslag på omtrent halvparten av arealet på øya.

Siden 1843 har Mauna Loa hatt 33 utbrudd. The Big Island ligger 320 kilometer sør for Hawaiis mest folkerike øy, Oahu, som både huser hovedstaden Honolulu og Waikiki Beach. Mauna Loa er spredt befolket og preget av kvegdrift, kaffedyrking og strandturisme.

Enorme mengder magma

Vulkanens størrelse gjør at den kan holde på enorme mengder magma som igjen kan føre til store lavastrømmer ved et utbrudd. Nabovulkanen Kilauea er mye høyere enn Mauna Loa og et utbrudd i 2018 ødela mer enn 700 gårder som kom i veien for lavaens ferd mot havet.

– Data antyder at Mauna Loa har et mye større magmareservoar enn Kilauea. Det kan føre til sjeldnere utbrudd, sier geologen Frank Trusdell ved Hawaiian Volcano Observatory til nyhetsbyrået AP.

Forskerne vet ikke hvor utbruddet kommer eller hvor kraftig det blir inntil rett før det skjer. Alle de 33 utbruddene siden 1843 har startet på toppen. Men i halvparten av utbruddene har også lava strømmet ut fra de lavere delene av vulkankrateret.

Kan bli ødelagt i løpet av dager

Dersom lava spruter ut gjennom sprekker i de nedre kratrene på Mauna Loas sørvestlige side, er det fare for at den vil nå bebygde områder og jordbruksland. Hjemmene til de nærmeste beboerne kan bli ødelagt bare dager etter utbruddet starter. Kommer utbruddet på vulkanens nordøstre side, er provinshovedstaden Hilo i fare. Men det vil sannsynligvis ta flere uker før lavaen når dit.

En stor gassky stiger opp av krateret på vulkanen Mauna Loa i 1984. Vulkanen er erklært som «urolig» av forskerne etter økt jordskjelvaktivitet, men de tør ikke spå om et større utbrudd er nær forestående. Foto: John Swart / AP / NTB

– Det finnes ikke noe mønster i hvor utbruddene kommer i en vulkan. Selv om det forrige utbruddet kom ut av sprekker i nordøst, betyr ikke det at neste utbrudd kommer i sørvest, sier Scott Rowland som er geolog ved Universitetet i Hawaii.

For 42 år siden eksploderte vulkanen Mount St. Helens i Washington, USA. De 400 øverste meterne av fjellet ble blåst til himmels i et ekstremt kraftig utbrudd. Forskere mener dette neppe vil skje på Hawaii.

– Magmaen på Hawaii er varmere, tørrere og mer flytende. Magmaen på St. Helens er seigere og fanger mer gass som gjør det mer sannsynlig at den eksploderer i luft, sier geofysiker Hannah Dietterich til AP.

Kom deg vekk hvis toppen gløder

The Big Island har mer enn doblet folketallet siden det forrige store utbruddet på Mauna Loa. Derfor velger fylkesmyndighetene å gå bredt ut med informasjon om hvordan å forholde seg ved et lavautbrudd.

Geologen Frank Trusdell oppfordrer innbyggerne i området til å studere kartene fra Hawaiian Volcano Observatory for å finne ut hvor lang tid det tar lava å nå deres hjem ved et utbrudd. Dersom toppen av vulkanen gløder rødt, er det all grunn til å være på vakt.

– Du trenger bare å se gløden på toppen. Da handler det om å samle sakene sine, hive dem i bilen og kjøre vekk, sier Trusdell.