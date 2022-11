Hackere slo til under valget i Bahrain

Nettsiden til det statlige nyhetsbyrået BNA ble først satt ut av spill, deretter siden til nasjonalforsamlingen og myndighetenes valgnettsider.

– Nettsider er angrepet for å hindre valget og spre negative budskap i desperate forsøk som ikke vil påvirke innbyggerne beslutning om gå til valglokalene, heter det i en kunngjøring fra innenriksdepartementet.

Det er ikke kjent hvem som står bak dataangrepet, men en sjiamuslimsk gruppe som er forbudt av myndighetene i landet, har oppfordret til boikott av valget.

USA-alliert

Den lille øystaten Bahrain har rundt 1,8 millioner innbyggere, men under halvparten er innfødte statsborgere.

Landet er en av USAs fremste allierte i Midtøsten og huser flere amerikanske flybaser og hovedkvarteret for den amerikanske marinens femte flåte.

Landet styres av den sunnimuslimske kongefamilien med kong Hamad bin Isa al-Khalifa i spissen, mens flertallet av innbyggerne er sjiamuslimer.

Lørdag skal det velges 40 representanter i underhuset i Bahrain, mens det er kongen som utpeker medlemmer av overhuset.

Kong Hamad Bin Isa al-Khalifa fikk bistand fra saudiarabiske sikkerhetsstyrker til å slå ned på demonstranter som krevde demokrati under den arabiske våren i 2011.

Siden har kongefamilien slått hardt ned på alt tilløp til opposisjon

Atmosfære av frykt

– I løpet av de siste elleve årene har myndighetene i Bahrain knust alle former for motstand, sier Amna Guellali i Amnesty Internationals avdeling for Midtøsten og Nord-Afrika.

– Det fins ingen genuin politisk opposisjon eller uavhengige medier, og kritiske menneskerettsorganisasjoner får ikke operere fritt i landet. Et valg som dette vil ikke endre på den atmosfæren av frykt som rår og fraværet av menneskerettigheter som har preget landet i årevis, sier hun.