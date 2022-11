Ukrainas utenriksminister: Krigen fortsetter

På Asean-møtet i Kambodsja sa Kuleba lørdag at det var litt av en innsats å gjenerobre Kherson.

– Men krigen fortsetter. Jeg skjønner at alle vil at denne krigen tar slutt så raskt som mulig. Vi er absolutt de som vil det mer enn noen andre, sa han etter et møte med Australias statsminister Anthony Albanese.

– Men så lenge krigen fortsetter, og vi ser at Russland mobiliserer flere soldater og bringer inn mer våpen til Ukraina, vil vi selvfølgelig fortsette å regne med deres støtte, sa han da han takket Australia for 440 millioner dollar i militært utstyr hittil.

Ukrainske spesialsoldater inntok fredag sentrum av Kherson etter at Russland trakk sine soldater ut og fraktet dem til den andre siden av Dnipro-elva.

Ukrainske soldater ble møtt med jubel og blomster da de rykket fram mot byen, og fredag runget Ukrainas nasjonalsang gjennom sentrum mens folk som satt rundt et bål i mørket, sang med.