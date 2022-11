Trump saksøker for å slippe å vitne i Kongressen

Trump er stevnet av komiteen for å vitne om stormingen av Kongressen 6. januar av en menneskemengde som ble oppildnet av Trump til å marsjere mot Kongressen for å protestere mot valget som Trump tapte.

I søksmålet som ble levert fredag, sier Trump at selv om mange presidenter tidligere har vitnet eller bidratt med dokumenter når de er blitt stevnet, er det ingen lov som tvinger dem til å vitne.

Trumps advokat David Warrington sier at Trump har samarbeidet i god tro med komiteen for å avklare spørsmål om maktdeling og presidentens rettigheter, men at komiteen insisterer på å politisere saken, slik at Trump ikke har noe annet valg enn å gå rettens vei.

Dermed er det lite trolig at Trump noensinne møter opp for å vitne i komiteen, siden komiteen avslutter sitt arbeid og avvikler seg selv når kongressesjonen er over i januar.