Storbritannia anklager Iran for trusler mot journalister

Den britiske utenriksministeren James Cleverly innkalte fredag Irans chargé d'affaires i London for å protestere mot truslene.

Mandag opplyste Volant Media, som driver TV-kanalen Iran International som har dekket protestene i Iran, at to britisk-iranske journalister hadde fått dødstrusler fra den iranske Revolusjonsgarden.

Iranske statlige medier meldte onsdag at Irans informasjonsminister Esmail Khatib har erklært kanalen som en «terroristorganisasjon». Han sa også at Storbritannia vil måtte betale dyrt for å støtte «usikkerhet» i Iran.

Det var nye demonstrasjoner fredag i Sistan-Balutsjistan-provinsen der hundrevis av sinte menn demonstrerte etter fredagsbønnen. «Død over Khamenei» ropte mennene da de kom ut av moskeene i provinshovedstaden Zahedan.

Sikkerhetsstyrkene drepte 90 demonstranter i provinsen 30. september, to uker etter at de store demonstrasjonene etter at Mahsa Amini døde i politiets varetekt, angivelig for å ha hatt på seg hijaben feil.

Snart to måneder etter har demonstrasjonene vokst til en bed bevegelse mot prestestyret til Irans åndelige leder Ali Khamenei, og minst 304 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene, ifølge den Oslo-baserte gruppa Iran Human Rights.