Hun var det lengst uidentifiserte drapsofferet i Massachusetts i USA.

Drapet hadde vært et bekmørkt mysterium for pårørende, loksalsamfunn og politi i 48 år.

Den 26. juli 1974 fant en ung jente som gikk tur med hunden sin en ille tilredt ung kvinnekropp på en strand i Princetown.

Synet som møtte jenta var grusomt.

Den døde kvinnen hadde fått begge hendene kuttet av. Hun hadde dødd som følge av et slag mot hodet, før kroppen ble misbrukt seksuelt og morderen forsøkte å skille hodet fra kroppen.

Men hvem var hun?

– Håp om at bringe oss nærmere morderen

I nesten et halvt århundre viste ingen hvem den unge kvinnen var. I forrige uke ble det derimot kjent at etterforskere nå – gjennom en kombinasjon av DNA-analyser og grundig gjennomgang av historiske dokumenter – har greid å identifisere drapsofferet.

Ruth Marie Terry fotografert da hun var i tjueårene. Foto: FBI

Kvinnen som til nå bare har vært kjent under tilnavnet «Lady of the Dunes» («Kvinnen fra sanddynene») var en 37 år gammel gift mor ved navn Ruth Marie Terry, skriver Daily Record.

– Vi erkjenner at selv om vi har identifisert Ruth som offeret for denne forferdelige forbrytelsen, linder det ikke smerten for familien. Ingenting kan gjøre det. Men forhåpentligvis vil det kunne gi noen svar i jakten på gjerningspersonen, sier FBI-talsmann Joseph Bonavolonta til Boston Globe.

– Dette er uten tvil et stort gjennombrudd i etterforskningen som vi håper kan bringer oss nærmere morderen, utdyper han.

Fraktet til funnstedet?



Politiet tror Ruth Marie Terry kan ha blitt fraktet til stranden hun ble funnet på etter at hun var drept, ettersom det ikke var tegn til kamp rundt funnstedet.

De frykter også at gjerningspersonen allerede er død, ettersom det har gått 48 år siden drapet.

Ruth Marie Terry var født 31. oktober 1935, og ville vært 87 år gammel i dag.

Lignende forbrytelse



Drapet på Terry skjedde fire år før Lawrence Singleton kidnappet, voldtok og kutten begge overarmene av 15 år gamle Mary Vincent i Del Puerto Canyon i California i 1978. Vincent overlevde mirakuløst. Singleton døde av kreft i 2001.

Noen offisiell kobling mellom forbrytelsene er ikke gjort.