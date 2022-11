Samp;P 500-indeksen steg med 0,9 prosent, mens Nasdaq økte med 1,9 prosent.

Torsdagen ble den beste børsdagen på Wall Street siden 2020, noe som skjer etter at prisstigningen i USA var lavere enn tidligere anslått. Markedene håper at inflasjonstallene gjør at sentralbanken går forsiktigere fram med renteøkninger i tiden framover.