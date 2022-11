Familien til sultestreikende aktivist i Egypt ber om benåding

Det er aktivistens søster, Mona Seif, som skriver på Twitter at familien har bedt egyptiske myndigheter om å benåde ham.

– Vedlagt er teksten til benådingsforespørselen som jeg sendte inn i dag. Den bekrefter min vilje til å ta i bruk alle tilgjengelige juridiske metoder som sikrer en løsning på min brors krise, skriver hun.

Den 40 år gamle Fattah var en av lederne under demokratiopprøret i 2011, men har gått inn og ut av fengsel siden landets hærsjef Abdel-Fattah al-Sisi grep makten i et militærkupp i 2013. Siden klimatoppmøtet åpnet sist helg har han nektet å innta mat og drikke, og ifølge Amnesty International står han nå i fare for å dø.