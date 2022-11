Vatikanet skal etterforske fransk biskop for overgrep

Det opplyser Vatikanets talsperson, Matteo Bruni, i en pressemelding fredag.

– Det er tatt en beslutning om å starte en etterforskning av saken, men det er ikke klart hvem som skal lede den, heter det i uttalelsen.

Tidligere erkebiskop Jean-Pierre Ricard, som også er kardinal og har vært president for den katolske bispekonferansen, innrømmet i et brev til brev til bispekonferansen i Lourdes mandag at han hadde oppført seg på «en avskyelig måte» mot en 14 år gammel jente for 35 år siden, og at han trekker seg fra alle stillinger.

Den nåværende presidenten for bispekonferansen, Eric de Moulins-Beaufort, sa at tilståelsen kom som et sjokk.

Ricard er sammen med ti andre tidligere og nåværende biskoper i Frankrike anklaget for seksuelle overgrep. Moulins-Beaufort har lovet at alle de elleve som anklages, enten vil bli straffeforfulgt eller gjenstand for disiplinære tiltak.