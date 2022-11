– Planetens liv står på spill, sa Biden da han gikk på talerstolen under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt fredag.

– Klimakrisen handler om menneskelig sikkerhet, økonomisk sikkerhet, miljøsikkerhet, nasjonal sikkerhet, fortsatte presidenten.

Deretter beklaget han for at USA trakk seg fra Parisavtalen i 2017 under forgjengeren Donald Trump.

– Vi ble umiddelbart med i Parisavtalen da jeg ble president, men jeg beklager at vi trakk oss fra den, sa Biden.

– Vi vil oppfylle våre klimamål

Samtidig kom han med en innstendig bønn til alle land om å styrke innsatsen for å kutte klimagassutslippene. Selv lovet han at USA skal ta sitt ansvar og sa at landet var på «god vei» til å oppnå løftet om å kutte utslippene 50–52 prosent innen de neste åtte årene.

– Jeg kan stå her som USAs president og si at vi vil oppfylle våre klimamål innen 2030. God klimapolitikk er god politikk for økonomien, konkluderte Biden og la til at USA vil øke støtten til klimafinansiering og klimatilpasning.

Biden trakk også fram at Russlands invasjon av Ukraina har gjort det mer presserende å gå bort fra olje, kull og gass.

– Ukraina-krigen gjør at det haster å gå vekk fra fossilt brensel, sa han mot slutten av den drøyt 20 minutter lange talen.

Kom med stikk til republikanerne

På grunn av valget i USA deltok Biden ikke på det to dager lange toppmøtet som markerte starten på COP27 i Egypt, der rundt 100 stats- og regjeringssjefer var samlet. Men fredag stakk han innom for å holde tale, før han reiste videre igjen

Han landet i Sharm el-Sheikh ved Rødehavet i 14-tiden norsk tid og allerede halv fem forlot han møtet, med kurs for Kambodsja og senere G20-toppmøtet i Indonesia, som avholdes 15. og 16. november.

Før møtet var det spekulert om presidenten kom til å redegjøre for den store klimapakken på 369 milliarder dollar som Kongressen etter mye tautrekking, vedtok i august. Pakken blir omtalt som enestående i amerikansk sammenheng.

På vei til flyplassen ble Biden spurt av journalister om hva som må til for å overbevise republikanere til å gå med på flere omfattende klimapakker.

– Virkeligheten, svarte Biden.