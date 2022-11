Litauen: EU skal diskutere nye sanksjoner mot Iran

– Det vil være snakk om to deler: For den iranske deltakelsen i krigen på russisk side i Ukraina, men også for menneskerettsbrudd som finner sted i iranske byer, sa Landsbergis under et besøk i Berlin fredag.

Ifølge en ikke navngitt EU-kilde kommer ministrene trolig til å vedta sanksjoner mot Iran som følge av at iranske myndigheters voldelige håndtering av demonstrasjonene i landet.

Vedkommende sier at det trolig også blir en diskusjon om Irans levering av droner til Russland. Iran innrømmet forrige helg for første gang at landet har sendt droner til Russland, men insisterer på at dette skjedde før Russland invaderte Ukraina i februar i år.

EU kommer også til å undersøke om det er riktig at Iran har sendt raketter til Russland, og at de nå brukes i Ukraina.

– Hvis det viser seg å være sant, kommer vi til å iverksette tiltak i form av sanksjoner, sier vedkommende.

En EU-diplomat sier at rundt 30 navn er oppført på sanksjonslisten så langt.