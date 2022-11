I en kunngjøring fra det ukrainske forsvarsdepartementet heter det at Kherson er i ferd med å komme under ukrainsk kontroll og at enheter fra de væpnede styrker er på vei inn i byen.

– Ukrainsk artilleri har full oversikt over fluktrutene til de russiske inntrengerne. Alle forsøk på å stoppe våre væpnede styrker vil bli stanset, heter det i en melding i sosiale medier. Tjenestemenn i Kyiv sier at ukrainske flagg dukker opp overalt i byen.

Utenriksminister Dmytro Kuleba skriver at ukrainske styrker går mot nok en viktig seier.

– Dette viser at uansett hva Russland sier og gjør, vil Ukraina vinne, skriver han i sosiale medier. Han legger ved en amatørvideo som viser ukrainere som river ned en stor russisk plakat der det står «Russland er her for alltid».

Alle russere ute

Fredag formiddag meldte det russiske forsvarsdepartementet at alle russiske styrker er blitt trukket ut av den okkuperte byen Kherson og flyttet over elva Dnipro. Departementet sier at det er umulig å holde forsyningene oppe til de russiske soldatene i byen ettersom ukrainske styrker har bombet mange bruer.

I en kunngjøring som ble formidlet av statskontrollerte russiske medier, heter det at tilbaketrekking var fullført klokken 5 fredag morgen lokal tid. Det heter at alt av utstyr ble tatt med og at ikke noe som helst av militær verdi ble etterlatt. Rundt 30.000 soldater er fraktet over Dnipro, melder departementet.

Området russerne har forlatt, omfatter blant annet byen Kherson på vestbredden av Dnipro, den eneste regionale hovedstaden som russerne har fått kontroll over under sin åtte og en halv måned lange krigføring i Ukraina.

Benekter nederlag

Russiske myndigheter fastholder hardnakket av tilbaketrekkingen ikke er noe nederlag eller en pinlig hendelse for president Vladimir Putin. Hans talsmann, Dmitrij Peskov, framholdt fredag overfor utenlandsk presse at Kherson-regionen fortsatt anses være en del av Russland.

Han la til at myndighetene i Moskva ikke angrer på at de for en måned siden feiret med fest og skåltaler at Kherson og tre andre regioner formelt ble annektert av Russland.

Peskov ser ingen utsikt til fredssamtaler med Ukraina. Han legger til at Russland ikke utelukker slike samtaler, men påpeker at det ikke er noen interesse fra Kyivs side for slik kontakt.

– Kyiv vil ikke ha forhandlinger. Den spesielle militæroperasjonen fortsetter, sa Peskov.

Meldingene om hva som skjer langs frontavsnittet i og rundt Kherson, er ikke bekreftet av uavhengige kilder.