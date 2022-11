– Ruten til disse fartøyene har blitt godkjent av delegasjonene fra Ukraina, Tyrkia og FN. Den russiske delegasjonen er informert, heter det i en uttalelse fra kornavtalens koordineringssenter i Istanbul.

Russland kunngjorde lørdag at de trekker seg fra avtalen etter det de hevdet var et terrorangrep med drone mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya.

Kornavtalen skal sikre eksport av korn fra det krigsherjede Ukraina, som er blant verdens største kornprodusenter. Avtalen er avgjørende for å dempe den globale matkrisen som er forverret av invasjonen i Ukraina.

FN har uttrykt dyp bekymring for beslutningen, og et intenst diplomati ble i helgen satt i sving av FN og Tyrkia for å få Russland til å snu.

Mandag advarte Russland om at det vil være risikabelt og farlig å fortsette kornavtalen uten russisk deltakelse, og at de ikke kan garantere for skipenes sikkerhet.