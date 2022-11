Han er også tiltalt for å ha planlagt å drepe eller grovt mishandle Centerpartiets avtroppende leder Annie Lööf. Før drapet på 64 år gamle Ing-Marie Wieselgren skal han ha kartlagt Lööfs aktivitet under den svenske politikkuka.

Svensk påtalemyndighet offentliggjorde tiltalen mot Engström tirsdag. Her går det fram at 33-åringen skal ha skaffet til veie kniver, sverd, samt pil og bue for å drepe eller skade Lööf.

– Det er mye å ta inn, sier Lööfs bistandsadvokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark til Expressen.

Terrorforskeren Hans Brun sier til Expressen TV at 33-åringen kan ha hentet inspirasjon fra Norge i sitt valg av våpen.

– Jeg ville ikke blitt spesielt overrasket i akkurat denne saken om ikke hendelsene i Norge har vært en viktig inspirasjon, spesielt i valget av pil og bue, sier Brun.

Espen Andersen Bråthen hadde pil og bue og skjøt mot en rekke personer på Kongsberg 13. oktober i fjor. Ingen av dem ble påført livstruende skader, men senere drepte han fem personer med kniv.

Erkjenner handling

Svensken har erkjent at han knivstakk Wieselgren under i Visby på Gotland 6. juli. Hun ble knivstukket på åpen gate og døde senere av skadene. Engström ble pågrepet like ved åstedet rett etter angrepet.

Han er nå tiltalt for terrordrap, samt forberedelser til terrordrap. Sistnevnte dreier seg om planlegging av drap på Lööf.

Påtalemyndigheten mener at han hadde planlagt drapet i drøyt to uker.

En rettspsykiatrisk undersøkelse har konkludert med at Engström led av en alvorlig psykisk forstyrrelse både da drapet ble begått og da han ble undersøkt. Dette kommer til å få betydning for en eventuell dom mot ham.

Psykiateren Ing-Marie Wieselgren ble knivdrept i Visby 6. juli. Her pågriper politiet den mistenkte gjerningsmannen. Foto: Henrik Montgomery / Tt NyhetsbyrÅn / NTB

– Ville skape frykt

Aktor Henrik Olin skriver i tiltalebeslutningen at angrepet ble begått for å skape alvorlig frykt hos befolkningen eller deler av befolkningen – noe som er forutsetningen for at noe skal kunne regnes som terrorkriminalitet.

Etterforskningen har vist at Engström bodde i et telt i Visby i dagene før drapet. Han skal også ha skaffet seg opplysninger om Ing-Marie Wieselgrens aktiviteter under Almedalsveckan.

For å bevise at angrepet kan regnes som terror, vises det til notatbøker, nettsøk som Engström har gjort, samt funn på en harddisk.

Han er også tiltalt for flere brudd på narkotikaloven ettersom han skal ha brukt cannabis på drapsdagen og også var i besittelse av både cannabis, LSD og tabletter som er klassifisert som narkotika.

Psykisk sykdom?

I tiltalebeslutningen står det at Engström har «oppgitt å ha påtatt seg ansvar for handlingene han er tiltalt for».

Flere svenske medier har skrevet at 33-åringen tidligere har vært engasjert i den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen, men det er ifølge påtalemyndigheten ikke derfor handlingene anses som terror.

Engströms forsvarer har tidligere opplyst at klienten i lengre tid har forsøkt å få helsehjelp for psykiske problemer, og at det var manglende hjelpsom drev ham til å begå forbrytelsen.

– Han ville komme til Almedalen og gi uttrykk for sin desperasjon og sin misnøye med psykiatrien generelt, sa advokat Staffan Frederikson få dager etter drapet.