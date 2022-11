– Vi er veldig bekymret og ser på hva mer vi kan gjøre for å hjelpe Ukraina og Moldova når det kommer til energi, sa Finlands statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse under det nordiske toppmøtet i Helsingfors tirsdag.

Den siste tiden har Russland angrepet flere kraftverk og infrastruktur knyttet til strømnettet i Ukraina. Det har ført til at flere hundre byer og tettsteder har vært uten strøm.

Nylig har Russland også kuttet gasstilførselen til Moldova. Det har ført til stigende gasspriser, som igjen har utløst store demonstrasjoner i hovedstaden Chisinau.

Marin sier hun er bekymret for den kommende vinteren.

– Vi må sikre at kritisk infrastruktur, som energiinfrastruktur, blir ivaretatt sånn at folk kan ha så vanlige liv som mulig i Ukraina.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover å fortsette å støtte Ukraina og nabolandet Moldova. Norge har allerede gitt 100 millioner kroner til Moldova for å hjelpe regjeringen med gasskjøp.

– Vi må sikre gass til Ukraina sånn at de kommer seg gjennom vinteren. Det bør alle støtte dem i. Vi har også diskutert Moldova. Det er et lite land med få ressurser som er satt under stort press. De må sikres gass etter at Russland kuttet gassen til Moldova. Vi må finne en måte å støtte dem på, sa Støre på pressekonferansen.