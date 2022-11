For knappe to måneder siden ble republikanernes senatskandidat i New Hampshire, Don Bolduc, kalt en ekstremist og konspirasjonsteoretiker av partifellen Chris Sununu, som er guvernør i delstaten. Nå står Sununu ved Bolducs side, og republikanske kjendiser som senator Rick Scott driver valgkamp med ham.

Det skjer til tross for at Bolduc senest i forrige uke kom med påstander om at velgere busses inn fra andre delstater for å stemme i New Hampshire – påstander uten grunnlag i virkeligheten. Han sår også tvil om resultatene av 2020-valget.

– Don Bolduc har jobbet hardt for å skjule ekstremismen sin fra New Hampshires velgere. Han er den mest ekstreme senatskandidaten vi har sett fra delstaten i moderne historie, sier Bolducs motstander, demokraten Maggie Hassan.

McConnell klaget på «dårlig kandidatkvalitet»

Lederen for det republikanske partiet i Senatet, Mitch McConnell, uttalte for bare noen måneder siden at partiet har «problemer med kandidatkvaliteten». Nå har vinden snudd i delstater som New Hampshire. Republikanske ledere har nå tillit til at kandidater som Bolduc kan vinne med den sterke valgvinden partiet nå har i ryggen.

Det gjelder også senatskandidater i delstater som Arizona, Georgia og North Carolina. Kandidatene sliter med alt fra pinlige avsløringer om privatliv, anklager om politisk ekstremisme og dårlig finansiering.

Likevel kan de altså vinne valget tirsdag 8. november. Republikanerne ventes å erobre flertallet i Representantenes hus, mens begge partier har sjanse på Senatet. Samtidig kjemper Republikanerne om guvernørpostene i flere viktige delstater.

Tidligere president Barack Obama har drevet valgkamp for Demokratene i kritiske stater. Foto: Morry Gash / AP

Biden holder seg unna

Demokratene har blitt tvunget i forsvarsposisjon. Velgere ser ut til å straffe president Joe Bidens parti for høy inflasjon, økende kriminalitet og generell pessimisme rundt retningen landet går i. Biden selv har unngått å drive valgkamp i en rekke delstater der valget står og vipper, av frykt for at hans tilstedeværelse kan skade partiets kandidater. Istedenfor driver han valgkamp i sterkt demokratiske delstater som California, Maryland og New Mexico.

Partiet har i stedet hentet inn tidligere president Barack Obama til å drive valgkamp. Over helgen var han i Michigan og Wisconsin, mens førstedame Jill Biden drev valgkamp for New Hampshires demokratiske senator Maggie Hassan.

Fotballstjerne kan bli senator

Hvem som blir kandidatene til de amerikanske partiene, bestemmes i nominasjonsvalg på våren før valget, og i Georgia valgte republikanernes medlemmer den gamle fotballspilleren Herschel Walker.

Sterk støtte fra Donald Trump til tross har Walker slitt i motvind på grunn av anklager om vold, psykiske problemer, og at han betalte minst to kvinner for å ta abort. Republikanerne har måttet skyte inn 60 millioner dollar (drøyt 620 millioner kroner) for å kjøpe inn TV-reklame til Walkers fordel. Nå er det nærmest dødt løp mellom ham og den demokratiske senatoren Raphael Warnock.

En annen kjendis som fikk støtte fra Trump, er den tidligere TV-legen Mehmet Oz. Han stiller som Republikanernes kandidat i Pennsylvania, en stat han først nylig bosatte seg i. Allerede i sommer teppebombet Demokratene delstatens TV-kanaler med reklamer som siktet til at Oz kom utenfra og hans sterke anti-abortsynspunkter.

Den tidligere TV-legen Mehmet Oz (t.h.) ligger godt an som republikanernes kandidat i senatsvalget mot John Fetterman. Foto: AP

Oz kan vinne, guvernørkandidaten taper

Nå nærmer han seg imidlertid Demokratenes John Fetterman på meningsmålingene, blant annet med bakgrunn i bekymringer rundt helsa til sistnevnte, som fikk slag i sommer.

Like bra har det ikke gått for guvernørkandidaten Doug Mastriano. Han ligger an til å tape guvernørvalget etter at Demokratene har brukt store ressurser på å gjøre det klart at han var til stede under kongresstormingen 6. januar 2020, og at han har lovet å bruke guvernørposten til å sikre republikansk seier i presidentvalget i 2024.

Seier over alt

Også republikanske kandidater som Blake Masters i Arizona, Ted Budd i North Carolina og J.D. Vance i Ohio har opplevd det samme. Etter flere måneder med motstand og skepsis fra partiledelsen – fordi de støtter opp om Trumps konspirasjonsteorier rundt valgresultatet i 2020, eller fordi de regnes som svake kandidater – har de plutselig fått støtte fra prominente republikanere.

Republikanske allierte forklarer at selv de manglene og problemene en rekke kandidater har, veier lettere enn partiets mål: Seier i valget.

– Vårt fokus er å vinne flertallet i Senatet. Og det ser ut som mange slike bekymringer har kommet i bakgrunnen etter hvert som vi jobber mot det målet, sier valgkamptoppen Steven Law i et intervju.

Demokratene tror på seier

Demokratenes senator Gary Peters, som leder Demokratenes valgkampkomité for Senatet, spår på sin side at partiet beholder sitt svært knappe flertall i Senatet nettopp på grunn av de svake republikanske kandidatene.

– Republikanerne har stilt opp en flokk som er ekstremister og ikke bare ikke forberedt på å stå i rampelyset, men slett ikke i noe lys. Det blir ikke noen rød bølge. Vi vinner. Men det blir jevnt, sier Peters.