Løkke: Dansk politiker med ni liv står i sentrum på valgdagen

– Kom hjem, sa Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen til sin tidligere partifelle under den siste partilederdebatten søndag.

Lars Løkke Rasmussen har imidlertid stått på sitt: hans parti Moderaterne vil danne en sentrumsregjering med partier fra både venstre og høyre side i dansk politikk. Aller mest interessert i det samarbeidet synes statsminister Mette Frederiksen å være. Hun har raskt har gått bort fra tanken om en ettpartiregjering med bare Socialdemokratiet.

– Jeg tror egentlig at du og jeg kan bli enige, sa Frederiksen til Løkke under en debatt om helsevesenet.

Fra 2 til 10 prosent

Nettopp helsevesenet er på topp av agendaen i den danske valgkampen, og det er et område der Løkke har høy troverdighet blant danske velgere. Det er en av flere grunner til at Moderaterne har steget fra drøyt 2,4 prosent på meningsmålingen til Voxmeter i uke 38 til 10 prosent i uke 43. Skal man tro meningsmålingene, leder Løkke nå landets tredje største parti – og et parti som kan få bestemme hvem som blir Danmarks statsminister.

DRs meningsmålinger viser at partiet har begynt å gå litt tilbake – til bare 8,3 prosent. Likevel vil partiet være svært fornøyd med et slikt resultat.

– I en situasjon der vi er utsatt for en historisk skremmekampanje fra Socialdemokratiet, der blå blokk mener at vi er røde, og rød blokk mener vi er blå, håper jeg at velgerne vil lytte til den substansen vi legger fram, sier partiets toppkandidat Jakob Engel-Schmidt.

Kan bli kongemaker

Kringkasteren peker på at partiet har fått økt oppmerksomhet fra både medier og politiske motstandere etter hvert som det vokser på målingene. Både politikk og kandidater har fått kraftig kritikk fra alle hold. Skatteplaner og pensjonsforslag har fått særlig oppmerksomhet.

– Løkke har et berømt ekstra valgkampgir, men han er ikke lenger partileder for et stort og velsmurt maskineri, sier DRs politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.

Likevel peker alle meningsmålinger på at Løkke kan lykkes med det han håper på: å sørge for at ingen av de to tradisjonelle politiske blokkene får flertall. Da er det han som blir kongemakeren. Voxmeter viser at rød blokk ligger an til 85 mandater. For å få flertall er 90 nødvendig. Blå blokk ligger langt bak dem.

Ble sentral minister

Historien begynte i 1980, da den 16 år gamle Lars Løkke Rasmussen meldte seg inn i Venstre. Seks år senere ble han leder for partiets ungdomsorganisasjon. I 1998 ble han nestleder i voksenpartiet, etter først å ha blitt fylkesordfører og folketingsmedlem.

Etter at Venstre kom til makten i 2001 fikk han en ministerpost med et digert ansvarsområde: innenriks- og helseminister. Løkke ble stående i sentrum for store helsereformer og en enda større kommunalreform. I 2007 ble han flyttet til finansdepartementet, og i 2009 ble han statsminister og partileder. Et valgnederlag i 2011 til tross, Løkke beholdt posten. Så ble det noen svært stormfylte år.

Saker om bilagsfusk mens Løkke var leder i klimastiftelsen GGGI og som partileder i Venstre førte til at utviklingsministeren gikk av. Løkke ble forsøkt avsatt som Venstre-leder. Likevel var han tilbake som statsminister etter valget i 2015.

Meldte seg ut etter 40 år

Med et trolig valgnederlag i sikte i 2019, ba Løkke Socialdemokratiet vurdere en storkoalisjon med Venstre. Utspillet kostet ham trolig jobben som Venstre-leder noen måneder senere, og 1. januar 2021 meldte han seg ut av partiet han da hadde tilhørt i over 40 år.

Så dannet han Moderaterne. Målet uttalte han var «framgang og forandringer i kryssfeltet mellom blå og rød blokk». Og det har vist seg å være et populært budskap for danskene. Løkkes framgang ved dette valget er neppe det siste kapitlet i historien om en politisk overlever av de sjeldne.