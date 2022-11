Økningen skjer i forkant av et viktig møte i den amerikanske sentralbanken senere i uken. Indeksen steg med 3,31 prosent etter at de asiatiske børsene åpnet for handel tirsdag.

Også på det kinesiske fastlandet var det en økning på børsene både i Shanghai og Shenzhen, som begge steg med 0,2 prosent.

I Japan åpnet handelen med en forsiktig oppgang av Nikkei-indeksen på 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen steg 0,2 prosent.