Griffiths er leder for FNs kontor for humanitære saker (OCHA). Under en redegjørelse i FNs sikkerhetsråd mandag sa han at det ikke var noen slike skip i den såkalte sikre sonen i Svartehavet, også kalt «kornkorridoren», da angrepet skjedde lørdag.

– Ingen fartøy rapporterte om noen hendelse i helgen, sa Griffiths.

– Korridoren er bare linjer på et kart. Når skip som omfattes av avtalen ikke er i området, har ikke korridoren noen særskilt status. Den gir verken dekning eller beskyttelse for offensive eller defensive militære handlinger, sier Griffiths.

– Droneangrep

Russland trakk seg søndag fra kornavtalen som skulle sikre eksport av korn fra havner ved Svartehavet. Bakgrunnen var et droneangrep mot Russlands svartehavsflåte på Krim-halvøya.

Mye er ennå ukjent om droneangrepet. Videoer som er lagt ut i sosiale medier, tyder på at fjernstyrte småbåter med bomber om bord ble brukt – såkalte «sjødroner». De ukrainske styrkene skal også ha brukt mer vanlige flygende droner.

Ifølge russiske myndigheter ble en minesveiper i den russiske svartehavsflåten skadd. Analyse av videobilder tyder imidlertid på at svartehavsflåtens flaggskip Admiral Makarov ble rammet, skriver The Guardian. Fregatten tok over som flaggskip etter at krysseren Moskva ble senket i april.

– Må holdes åpen

Norges FN-ambassadør Mona Juul sier det er helt nødvendig at korneksporten får fortsette.

– Det er avgjørende at en transportrute holdes åpen for å sikre mat til verdens mest sårbare folk og land, sa Juul i et innlegg i Sikkerhetsrådet mandag.

Hun understreket at krigen som Russland fører i Ukraina, er ulovlig og et åpenbart brudd på folkeretten og prinsippene i FN-charteret.

– De skadelige effektene av Russlands ulovlige krig merkes også langt utenfor Ukraina. Med ødeleggende konsekvenser for millioner av mennesker som allerede står overfor sult, sa Juul.

Krever garantier

Russlands forsvarsdepartement har hevdet at en av dronene kan ha blitt sendt fra et sivilt skip som skulle eksportere jordbruksprodukter fra ukrainske havner. Mandag ble påstanden gjentatt av Russlands FN-ambassadør under møtet i Sikkerhetsrådet.

Ukraina hevder på sin side at Russland bruker angrepet som et påskudd til å trekke seg fra avtalen.

Russland krever nå forsikringer fra Ukraina om at korridoren ikke brukes til militære formål.

– Det kommer ikke på tale å garantere sikkerheten til noe objekt i dette området før Ukraina kommer med ytterligere løfter om å ikke bruke denne ruten til militære formål, skriver forsvarsdepartementet i Moskva på Telegram.

Departementet ber også FN sikre at Ukraina lover å ikke vil bruke korridoren og havner ved Svartehavet som brukes til å eksportere korn, til å gjennomføre fiendtlige handlinger mot Russland.

Selv om russerne har trukket seg fra avtalen, forlot flere skip med jordbruksprodukter ukrainske havner mandag. Avtalen ble forhandlet fram ved hjelp av Tyrkia og FN i juni.