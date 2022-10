Den 51 år gamle milliardæren skaffet seg nylig kontroll over selskapet, og har gått i gang med å fjerne medlemmer av staben. Blant dem som så langt har fått sparken, er toppsjefen Parag Agrawal, økonomisjefen Ned Segal og policysjef Vijaya Gadde.

Musk har også kvittet seg med styret, melder Bloomberg.

En annen av endringene som nå er på trappene, dreier seg om systemet for verifisering av brukere med høy profil. Dette skal nå gjøres til en tjeneste som koster penger. Kjendiser, politikere, bedriftsledere og andre er blitt utstyrt med en blå hake for å vise Twitter-brukerne at personen faktisk er den vedkommende gir seg ut for.

Twitter har imidlertid tidligere også brukt den blå haken for å verifisere kontoer tilhørende personer som plutselig befinner seg i nyhetene, eller å verifisere journalister i lite kjente publikasjoner rundt om i verden. Formålet har blant annet vært å styrke kampen mot desinformasjon fra kontoer som imiterer andre.

Musk betalte 44 milliarder dollar for selskapet. En god del av pengene har han skaffet ved blant annet å selge Tesla-aksjer, men 13 milliarder dollar – rundt 135 milliarder kroner – er lånt ut av en gruppe storbanker med Morgan Stanley i spissen. Finansieringsavtalen er ifølge Financial Times en av de største som noen gang er arrangert på Wall Street.