Slike plutselige coronanedstenginger er relativt vanlige i Kina, der man fortsatt holder fast på en covid-politikk med nullvisjon. Massetesting og lange karanteneperioder følger også med politikken. Nye varianter av viruset har ført til at lokale myndigheter sliter med å stanse utbrudd før de sprer seg, noe som gjør at store deler av Kina nå lever under en stadig mer kompleks mosaikk av coronarestriksjoner.

Besøkende på den store fornøyelsesparken får ikke forlate området før de har levert en negativ coronatest. De som har besøkt parken siden torsdag må teste negativt for korona tre dager på rad og unngå alle gruppeaktiviteter.