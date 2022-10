Sørkoreansk popstjerne blant de døde i Halloween-tragedien i Seoul

To av popstjernens agenter bekreftet dødsfallet mandag, skriver Sky News.

24 år gamle Jihan ble kjent som del av et realityprogram i 2017, der han var en av 101 som konkurrerte om et plass i et nytt Kpop-band. Selv om han ikke vant, kom han raskt i gang med en skuespillerkarriere.

Flere av meddeltakerne på realityprogrammet Produce 101 skriver i en felles uttalelse «Ji Han har forlatt denne verden og reist til et bedre sted. Vi ber om at dere tar farvel til ham på sin siste reise.»

154 mennesker omkom og 149 ble skadd da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i Sør-Koreas hovedstad Seoul søndag. I forbindelse med Halloween-feiringen var det svært mange ute i Itaewon-distriktet. Også en norsk kvinne døde i trengselen.

Sør-Koreas regjering har lovet en grundig etterforskning av hendelsene, og lover støtte til de etterlatte familiene. President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg.