Ni pågrepet etter bru-katastrofen i India

De ni som er pågrepet, er alle knyttet til selskapet som vedlikeholdt brua i Morbi, opplyser politiets talsperson Ashkok Kumar Yadav i en uttalelse mandag.

Ifølge myndighetene var nesten 500 mennesker samlet på gangbrua for å feire den siste dagen av divali, da den røk søndag. Hengebrua over elva Machchu i delstaten Gujarat er nesten 150 år gammel og et populært turistmål.

Den 223 meter lange brua ble gjenåpnet for få dager siden etter flere måneder med reparasjoner.