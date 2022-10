Ukraina: Over 50 raketter avfyrt fra Russland

– Russiske terrorister har igjen gått til massivt angrep mot elektrisitetsinstallasjoner i en rekke ukrainske regioner, sier Kyrylo Tymosjenko, nestsjef for president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Senere opplyste ukrainske myndigheter at russiske styrker mandag morgen avfyrte over 50 krysserraketter mot Ukraina. Dette skal ha resultert i strømbrudd i en rekke regioner, ifølge en uttalelse fra den ukrainske hæren på Telegram.

– De russiske okkupantene gjennomførte flere rakettangrep mot kritisk infrastruktur i Ukraina. Over 50 krysserraketter av typen X-101/X-555 ble avfyrt, heter det i uttalelsen.

Strømkrise

Russland har de siste to ukene gjennomført en rekke angrep mot elektrisitetsnettet i Ukraina, noe som har fått store følger for kraftforsyningen i landet.

Mandag morgen ble hovedstaden Kyiv rystet av en rekke eksplosjoner, som ifølge ordfører Vitalij Klitsjko slo ut strøm- og vannforsyningen i deler av byen.

Myndighetene har også meldt om mulige strømbrudd i byene Kharkiv og Zaporizjzja som følge av nye russiske angrep.

Mørket senker seg stadig oftere i Ukraina, der Russland de siste ukene har gjennomført en rekke angrep mot elektrisitetsnettet. Foto: Emilio Morenatti / AP

Droneangrep på Krim-halvøya

Lørdag morgen ble det gjennomført et omfattende droneangrep mot Sevastopol på Krim-halvøya. Et russisk skip i havna fikk skader, ifølge Russland. Samtidig ble det mindre skader på infrastrukturen.

Russland hevder dronene fløy langs korridoren som er opprettet for å transportere korn ut av Ukraina, før de skiftet kurs og fløy mot den store russiske flåten i Sevastopol.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet at spesialister fra Storbritannia ledet planleggingen av droneangrepet, noe som ble blankt avvist av britiske myndigheter.

Trekker seg fra kornavtale

Senere på dagen kunngjorde Russland at de trekker seg fra kornavtalen med Ukraina, Tyrkia og FN.

FN uttrykte dyp bekymring for beslutningen, og et intenst diplomati ble i helgen satt i sving for å få Russland til å snu. Kornavtalen er avgjørende for å dempe den globale matkrisen som er forverret av invasjonen av Ukraina.

Til tross for Russlands beslutning var det likevel to kornskip som mandag seilte ut fra ukrainske havner.

I juli inngikk Russland og Ukraina separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra den ukrainske havnebyen Odesa. Avtalene har gjort det mulig å eksportere mer en 9 millioner tonn ukrainsk korn, hovedsakelig til den tredje verden.