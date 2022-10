Russland kunngjorde lørdag at de trekker seg fra avtalen, som skal sikre eksport av korn fra det krigsherjede Ukraina. FN har uttrykt dyp bekymring for beslutningen, og et intenst diplomati ble i helgen satt i sving av FN og Tyrkia for å få Russland til å snu.

Kornavtalen er avgjørende for å dempe den globale matkrisen som er forverret av invasjonen av Ukraina.

– En slik avtale er neppe gjennomførbar i de rådende omstendigheter, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov mandag om avtalen som skulle sikre trygg passasje fra ukrainske havner under krigen.

Han sier at det vil være umulig for Russland å garantere sikkerheten for skipsfarten i havområdene.

– Avtalen vil få en helt annen karakter, enda mer risikabel og farlig, sier Peskov.

Men siden Russland sa at de trakk seg fra avtalen, har flere lasteskip forlatt ukrainske havner. Minst ti skip forlot ukrainske havner mandag, ifølge en nettside som overvåker skipsfarten.

– Sivile lasteskip kan aldri bli et militært mål eller bli holdt som gissel. De må være fri flyt av mat, sier Amir M. Abdulla, som er FNs koordinator for kornavtalen.

Det vil bli risikabelt å fortsette kornavtalen uten Russland, advarer Putin-talsmann Dimitrij Peskov. Foto: Pontus Höök / NTB

Droneangrep

Russiske myndigheter kunngjorde beslutningen få timer etter det de hevdet var et terrorangrep mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya lørdag.

Russland hevder båter som brukte sjøkorridoren som er opprettet for korneksport, fraktet droner fra Odesa-området til bruk i angrepet. Beviser for dette er foreløpig ikke lagt fram, og Ukraina hevder Russland selv står bak ødeleggelsene i Sevastopol.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet også at spesialister fra Storbritannia ledet planleggingen av droneangrepet, noe som ble blankt avvist av britiske myndigheter.

Flere skip seiler videre

Blant skipene som seilte ut fra ukrainske havner mandag, var skip lastet med korn, soyabønner og erter, ifølge FN. Et av skipene seiler på vegne av Verdens matvareprogram (WFP), ifølge ukrainske myndigheter. Dette skipet, som skal være lastet med 40.000 tonn korn, er på vei til Etiopia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte mandag at Tyrkia vil fortsette å støtte korneksporten fra Ukraina.

Til sammen 16 skip skulle mandag etter planen seile gjennom korridoren som er opprettet for å transportere korn ut av Ukraina, koordineringssenteret for kornavtalen – JCC.

Ukraina er en av verdens største korneksportører.