– Valgresultatet har bekreftet din imponerende politiske autoritet, sier Putin i en uttalelse fra Kreml mandag.

– Jeg håper at vi gjennom felles innsats vil kunne utvikle konstruktivt russisk-brasiliansk samarbeid på alle områder, fortsetter den russiske presidenten.

20 år etter at Lula ble valgt til president i Brasil for første gang, vant han søndag en knepen seier over høyreradikale Jair Bolsonaro.

I mai vakte Lula reaksjoner da han uttalte at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er like mye ansvarlig som Putin for krigen.

Bolsonaro besøkte Putin i Moskva 16. februar, få dager før Russland invaderte nabolandet Ukraina. Etter krigsutbruddet nektet Bolsonaro å fordømme krigen og sa at Latin-Amerikas største land ville forholde seg nøytralt.