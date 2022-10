Millionerstatning til de frikjente for Malcolm X-drapet

Erstatningen skal utbetales av byen og delstaten New York, bekreftet mennenes advokat søndag kveld.

– Tragedien rundt drapet på Malcolm X kjentes over hele verden, og ble forsterket av at den førte til domfellelse og fengsling av to uskyldige, unge, svarte menn i USA, sier advokat David Shanies i en epost til AFP.

De to mennene, Muhammad Aziz og Khalil Islam, tilbrakte begge over 20 år i fengsel for drapet på menneskerettsaktivisten Malcolm X i 1965. De ble begge løslatt på midten av 1980-tallet, men drapsdommene mot dem ble ikke tilsidesatt før i fjor.

Pengene skal fordeles mellom den nå 84 år gamle Aziz og familien til avdøde Islam.

En tredje mann, Mujahid Abdul Halim, tilsto drapet på Malcolm X og sa under rettssaken mot de to andre at de var uskyldige. Halim ble løslatt i 2010.