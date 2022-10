Sør-Korea lover grundig etterforskning av tragedien i Seoul

– Regjeringen vil undersøke grundig for å finne ut av hva som forårsaket denne ulykken og gjøre sitt beste for å få på plass endringer slik at noe sånt ikke skjer igjen, sa Han mandag ifølge Reuters.

154 personer døde og 149 ble skadd, 33 av dem kritisk, da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i forbindelse med halloween-feiringen lørdag. Det var én nordmann blant de omkomne.

– Vi har identifisert alle de omkomne bortsett fra én, og jeg mener det nå er tid for at vi begynner å forberede begravelsene. Vi vil gjøre vårt beste for å gi støtte til de etterlatte familiene, fortsatte Han.

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg i kjølvannet av tragedien. Han besøkte også et minnested i nærheten av Seouls rådhus mandag.