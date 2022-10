Minst 132 døde i brokollaps i India

Sanghvi sier at beredskapspersonell og redningsarbeidere jobber natten gjennom for å lete etter overlevende. Ifølge ham er mange av de drepte tenåringer, kvinner og eldre. Myndighetene har tidligere advart om at antallet døde kommer til å stige etter hvert som flere blir funnet.

Personale fra den indiske hæren, marinen og luftvåpenet har også blitt sendt til ulykkesstedet for å hjelpe.

Flere hundre mennesker skal ha befunnet seg på broen da den kollapset. Det er snakk om en over 100 år gammel hengebru over elven Machchhu i Morbi-distriktet delstaten Gujarat. Broen åpnet nylig etter å ha blitt renovert.

Det blir antatt at årsaken til kollapsen er at broen ikke taklet vekten av den store folkemengden som i forbindelse med den hinduistiske høytidssesongen hadde reist til turistattraksjonen broen utgjør.

Det er ikke kjent hvor mange som befant seg på den 232 meter lange og smale, historiske hengebroen da den raste sammen.

Ifølge Times of India har mennesker falt ned i elva, mens andre har blitt sittende fast. Bilder og videoer fra stedet viser mennesker som forsøker å ta seg opp av vannet og klamrer seg fast i rester av broen.

Statsminister Narendra Modi skriver på Twitter at skadde og etterlatte skal få erstatning. Modi kommer fra Gujarat og befant seg i delstaten da ulykken skjedde.