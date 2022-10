Trenden blant klima- og miljøaktivister med å angripe kunstverk og museumsutstillinger fortsetter. Aktivistene i Berlin limte seg fast til utstillingen for å protestere mot den tyske regjeringen. De mener regjeringen har håndtert klimaendringene på en dårlig måte.

– I motsetning til dinosauren ligger skjebnen i våre egne hender. Vil vi utryddes slik som dinosaurene, eller vil vi overleve, sa aktivistene.

Museet har ikke kommentert hendelsen.

Aktivistene tilhører gruppen Last Generation. Samme organisasjon sto også bak aksjonen på Museum Barberini hvor klimaaktivister smurte potetmos på et Monet-maleri sist helg.

Tre klimaaktivister ble denne uken pågrepet i Nederland etter at de aksjonerte mot maleriet «Pike med perleøredobb» av den flamske maleren Johannes Vermeer.

Og for to uker siden kastet klimaaktivister tomatsuppe på den nederlandske kunstneren Vincent van Goghs maleri «Solsikker» på et museum i London.