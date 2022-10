Brannbomber mot britisk asylkontor

Angrepet skjedde søndag.

Gjerningsmannen tok livet av seg etter angrepet, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet av politiet.

Bilder fra stedet viser soldater og grensepoliti som slukker en mindre brann i et bygg nær Dover havn og politi som setter opp et telt rundt det som skal være bilen til gjerningspersonen. Politiet opplyser at det er meldt om «en mindre skade» og at den mistenkte er identifisert og lokalisert, uten å gi flere opplysninger.