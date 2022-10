Biden avla stemme

Presidenten, ikledd solbriller og blå blazer, kom ut av stemmelokalet med en sticker som sa «Jeg stemte» på jakkeslaget.

Han forsikret journalistene om at han hadde en god magefølelse når det gjelder valget, der demokratene står foran et vanskelig valg.

Men han fordømte den spente politiske stemningen i USA som han sa er framprovosert av de falske påstandene til tidligere president Donald Trump om at valget i 2020 var stjålet.

– En ting er å fordømme volden. Men man kan ikke fordømme volden uten også å fordømme dem som fortsetter å hevde at valget var stjålet, sa han, to dager etter at speaker Nancy Pelosis mann ble angrepet i deres hjem i San Francisco.

Han framholdt at valget ikke er en folkeavstemning om ham, men et grunnleggende valg mellom to svært forskjellige visjoner for landet.