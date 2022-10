Opprørere tar kontroll over to byer i Øst-Kongo

Opprørerne i M23-bevegelsen tok kontroll over Kiwanja og Rutshuru i nærheten av grensa til Rwanda etter harde kamper med kongolesiske regjeringsstyrker lørdag.

Som følge av utviklingen fikk Rwandas ambassadør i Kongo ordre om å forlate landet innen 48 timer. Kongo har gjentatte ganger anklaget Rwanda for å støtte opprørerne, noe Rwanda nekter for.

Kampene mellom M23 og regjeringsstyrkene startet tidlig lørdag i Kiwanja, 70 kilometer fra regionshovedstaden Goma.

FNs fredsbevarende styrker i Kongo, MONUSCO, fordømmer M23s framferd og advarer dem mot å angripe FNs baser. Fire FN-soldater ble lettere såret i Kiwanja.

M23 dukket først opp for ti år siden da de tok kontroll over Goma, den største byen i Øst-Kongo som ligger rett på grensa til Rwanda. Som følge av en fredsavtale ble mange M23-krigere integrert i regjeringsstyrkene.

I november i fjor beskyldte M23 regjeringen for ikke å innfri løftene fra fredsavtalen, og i juni tok de kontroll over byen Bunagana på grensa til Uganda. Nesten 200.000 mennesker er drevet på flukt fra kampene det siste året, og den siste uka ble ytterligere 40.000 tvunget til å flykte.

M23 har vært et stridens tema mellom Kongo og Rwanda. Mange av bevegelsens krigere er kongolesiske etniske tutsier, samme etniske gruppe som Rwandas president. i august sa FN-eksperter at de hadde solide bevis for at rwandiske soldater opptrådte sammen med M23.