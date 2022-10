Lula har knapp ledelse dagen før valget

Lula har støtte fra 52 prosent av velgerne, mens Bolsonaro støttes av 48 prosent, ifølge målingen til Datafolha. Det betyr at Lulas ledelse har krympet noe fra 53–47 i forrige uke.

Ifølge Datafolha hadde bare halvparten av de spurte sett TV-debatten mellom de to kandidatene kvelden før, som var sterkt preget av personangrep og gjensidige beskyldninger om løgn.

Venstrekandidaten Lula vant første runde i valget i oktober med 48 mot 43 prosent for den sittende presidenten, Jair Bolsonaro

Ifølge lørdagens måling leder Lula blant kvinner (51 prosent), de fattige og arbeiderklassen (57 prosent) og katolikker (56 prosent), mens Bolsonaro har størst oppslutning blant evangelikale kristne (67 prosent) og de mer velstående (52 prosent).

Fargerik valgkampavslutning

Tusener av jublende tilhengere av de to kandidatene fylte gatene i flere brasilianske byer for å delta i de siste fargerike valgmøtene.

– Jeg tror vi vinner, sa Lula på et valgmøte i São Paulo der han lovte å få landet tilbake på et normalt spor. Et hav av rødkledde tilhengere viftet med flagg og ropte «Få Jair ut».

Lula hadde selskap av Uruguays populære tidligere president José Mujica og guvernørkandidaten i São Paulo, Fernando Haddad, på podiet.

Tidligere på dagen ropte tusener av tilhengere av Bolsonaro, kledd i det brasilianske flaggets gule og grønne farger, «Legende, legende» da han deltok i et motorsykkelopptog i Belo Horizonte. Også han sa seg sikker på seier.

Løgnbeskyldninger

Etter en lang og skitten valgkamp der begge kandidatene har slengt ukvemsord og løgnbeskyldninger mot hverandre, går brasilianerne nå til urnene for å elge mellom to vidt forskjellige visjoner for landet.

Valget har global betydning siden miljøvernere og klimaaktivister mener resultatet vil være skjebnesvangert for regnskogen i Amazonas, som under Bolsonaro er skjøvet til randen av branner og avskoging.

Men for brasilianerne er fattigdom, sult, korrupsjon og familieverdier de viktigste temaene foran valget.

Gud, nasjon, familie, frihet

Bolsonaro stiller til gjenvalg etter en første periode der han ble anklaget for grov feilhåndtering av pandemien, som han aldri tok på alvor. 685.000 brasilianere måtte bøte med livet. Han anklages også for å bygge ned viktige miljøreguleringer.

Som president ble han også kjent for ubehøvlede angrep på alle han oppfattet som motstandere, som kvinner, dommere og andre lands ledere.

I løpet av valgkampen har han bedt om unnskyldning for sin til tider «litt aggressive» tone, og han har skrytt av å få ned kriminalitet, arbeidsløshet og inflasjon.

Hans hardbarkede tilhengere elsker hans fokus på «Gud, nasjon, familie, frihet».

Valg mellom demokrati og barbari

Lula på sin side sier at valget er et valg mellom demokrati og barbari, mellom fred og krig.

Han var landets mest populære president da hans periode var over, etter å ha løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom med omfattende velferdsprogrammer, samtidig som han styrte over en vellykket økonomi og tok klimatrusselen på alvor.

Men så ble han viklet inn i en korrupsjonsskandale som førte ham i fengsel i 18 måneder før dommen ble satt til side i fjor, og han slapp ut. Han selv avviser alle anklagene.

Kan gjøre som Trump

Gjennom hele valgkampen har det vært frykt for at Bolsonaro ville følge sitt idol Donald Trumps eksempel og nekte å godta valgresultatet om han taper.

Som Trump har han ofte angrepet valgsystemet, kalt det korrupt og sagt at han ikke vil akseptere et «unormalt valg».

Men fredag kveld kom han med det klareste løftet hittil om at han vil respektere resultatet, uansett hvem som vinner.

– Det er ikke det minste tvil. Den som får flest stemmer, vinner. Det er det som er demokrati, sa han.