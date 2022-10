Virologer ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases i Maryland varsler at de ønsker å gå i gang med et potensielt sett risikabelt prosjekt. Forskerne ønsker å manipulere varianten av apekopper som har forårsaket et omfattende utbrudd i løpet av det siste året. Planen er å utstyre varianten med gener fra en mer alvorlig variant av viruset, i håp om å bedre kunne forutsi hvordan viruset vil kunne utvikle seg, skriver det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Etter å ha manipulert viruset i et høysikkerhetslaboratorium er planen å utsette mus for hybridvarianten for å teste om dødeligheten øker.

Prosjektet har fått en rekke forskere verden over til å slå alarm.

Frykter livsfarlig epidemi

Dersom det manipulerte viruset, mot all formodning, skulle finne veien ut av laboratoriet ved et uhell, vil det kunne forårsake en «epidemi som er vesentlig mer dødelig», sier epidemiolog Thomas Inglesby, som er direktør ved Center for Health Security ved Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.

Inglesby anbefaler på det sterkeste at eksperimentet sendes til særskilt vurdering tilegnet høyrisikoeksperimenter i USA, hvor faren er reell for at patogen-eksperimentet kan utløse en katastrofal pandemi. I 2018 ble det vedtatt at apekopper ikke er blant patogene som hører hjemme i denne kategorien virus.

Det fargelagte bildet, frigitt av National Institute of Allergy and Infectious Diseases, viser en celle infisert av apekopper-viruset. Foto: NIAID/AP/NTB

Wuhan-instituttet

Virus slik som coronavirus, ebola og viral bløderfeber faller inn under denne kategorien, noe som medfører svært strenge krav for laboratoriene som skal utføre eksperimentene. Det er ikke lenge siden nettopp dette var et tema, da Wuhan-instituttet havnet under lupen som følge av sine eksperimenter på coronavirus. Wuhan-laboratoriet er på sikkerhetsnivå 4 (BSL4), som er det høyeste nivået av sikkerhet.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases har forøvrig også et laboratorium på sikkerhetsnivå 4, men per dags dato foreligger det ikke krav om at eksperimenter skal foregå under så skjerpede forhold. Dette vedtaket mener Inglesby er utdatert, siden det ble vedtatt i 2018, før det pågående apekopperviruset ble erklært en global folkehelsekrise av Verdens helseorganisasjon.

Nå har National Institutes of Health (NIH) besluttet å ta apekopper opp til vurdering igjen, men det er likevel ikke usannsynlig at viruset ikke møter kriteriene for å bli kategorisert som høyrisiko.

Wuhan-instituttet er på sikkerhetsnivå fire, som er det høyeste nivået som finnes. Foto: STR/China OUT/AFP/NTB

– Burde vi i det hele tatt drive med slik forskning?

Apekopper-kontroversen har blåst liv i en tiår lang debatt rundt virusmanipulering, og hvorvidt amerikanske myndigheter trygt kan finansiere slike eksperimenter utført ved utenlandske laboratorier. De har blant annet finansiert forskning på coronavirus ved Wuhan-instituttet i Kina siden 2015.

Tidligere i år gikk Det hvite hus og National Institute of Health ut og ba et ekspertutvalg om å gjennomgå all forskning på virus som utgjør en potensiell pandemi-trussel, som er finansiert fra føderalt hold. De bes også om å trekke ut kontakten på alle eksperimenter de anser som for risikable.

– Vi må finne ut av om dette i det hele tatt er forskning vi burde drive med, med tanke på faren disse virusene utgjør, sa direktør for pandemiberedskap ved Det hvite hus Daniel Gastfriend under et møte med National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) i mars.

Årsaken er den samme som nå for forskere til å slå alarm; frykten for at et uhell skal skje, hvor det manipulerte viruset forårsaker en epidemi, eller i ytterste konsekvens en pandemi.

– Det er en ting at disse virusene eksisterer rundt oss i naturen. Det er noe helt annet å manipulere dem, advarer virolog James LeDuc ved University of Texas Medical Branch’s Galveston National Laboratory.

Forskerne håper at ved å sende opp et nødbluss i forskningsmiljøet, så vil man klare å finne en middelvei hvor behovet for å bli bedre kjent med virusene rundt oss skjer under en særdeles skjerpet lupe, hvor fokuset på sikkerhet alltid står høyest.