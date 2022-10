Skytingen skjer bare noen dager før Israel tirsdag avholder sitt femte valg på mindre enn fire år.

Den høyreekstreme israelske politikeren Itamar Ben-Gvir, som venter stor framgang ved valget for sitt parti Religiøs sionisme, hevder at hans hjem i bosettingen Kiryat Arba, like utenfor Hebron, var målet for angrepet.

Det var en israelsk mann i 50-årene som døde på sykehus etter angrepet, mens de andre skadde slapp med lettere skader.