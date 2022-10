Togtrøbbel i Danmark – alle reiser innstilt på Sjælland

Det opplyser Danske Statsbaner (DSB) til nyhetsbyrået Ritzau. Flere danske medier skrev i morgentimene at alle tog i landet var innstilt, men endret senere til at problemene kun gjaldt Sjælland.

– Nå tegner det seg et bilde av at det rammer hele landet. Det er et problem som vokser ettersom tiden går, sier DSBs informasjonssjef Tony Bispeskov til Ritzau like før klokken 11.30.

Togproblemene skyldes en IT-feil i det digitale verktøyet som lokførere bruker for å flytte tog. Bispeskov sier at en ny statusmelding er ventet i 12-tiden. Ifølge DSB kan det ta flere timer fra feilen rettes til trafikken går som normalt.